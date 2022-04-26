16 апреля в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» обратился местный житель, который сообщил о хищении с банковской карты денежных средств в размере 240 тысяч рублей. Заявитель сообщил, что он обнаружил отсутствие банковской карты, а через некоторое время на его телефон стали приходить оповещения о снятии с нее наличных денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на следующие сутки сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказал житель Новосибирска в возрасте 31 года, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как выяснили сотрудники полиции, накануне потерпевший познакомился с подозреваемым, которому в ходе распития спиртного стало известно о том, что потерпевший вернулся домой с заработков и имеет на банковской карте крупную сумму денег. Заметив, что мужчина обронил карту, злоумышленник забрал ее себе, через некоторое время скрывшись в Новосибирск, после чего, использовав похищенную карту, завладел денежными средствами.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Татарский» по месту своего проживания в Дзержинском районе Новосибирска.