15 апреля в дежурную часть ГИБДД поступила информация о том, что в Усть-Тарском районе неустановленный водитель передвигается на автомобиле ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения.

Ориентировка на транспортное средство была передана всем наружным нарядам полиции и патрулям ДПС. В течение нескольких минут автомобиль был остановлен экипажем ГИБДД у одного из домов по улице Заводской в селе Еланка. В ходе проверки инспекторами ГИБДД было установлено, что водитель - 59-летний житель Усть-Таркского района, действительно находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов полицейские выяснили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон и лишён права управления транспортным средством. Документы на автомобиль у него также отсутствовали. В ходе дальнейшей работы установлено, что ВАЗ-21099, на котором следовал задержанный, принадлежит жителю с. Козино и ночью был похищен фигурантом от дома потерпевшего. Гражданин был доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств, автомобиль возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.