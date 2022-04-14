13 апреля состоялся рабочий выезд начальника ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Владимировича Кулькова в Татарский район, в ходе которого он посетил Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский».

Начальник главка объявил личному составу Приказ ГУ о назначении руководителя - подполковника полиции Андрея Владимировича Савельева, который ранее занимал должность заместителя начальника отдела. Начальник областного главка пожелал ему достойной и успешной службы. Андрей Кульков проверил работу дежурной части Отдела, организацию учета заявлений и обращений граждан, условия несения службы личным составом.

В ходе рабочей поездки руководитель областного полицейского ведомства подвел итоги деятельности территориального подразделения за 3 месяца текущего года. На совещании с личным составом присутствовали исполняющий обязанности прокурора района Денис Иванович Вайн и глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов.

Андрей Владимирович Кульков довел информацию о результатах работы ГУ МВД России Новосибирской области за 1 квартал текущего года, отметив снижение в регионе некоторых видов преступлений, в том числе грабежей и разбойных нападений, краж чужого имущества и квартирных краж. Особое внимание руководитель областного полицейского ведомства акцентировал на работе по профилактике, выявлению и раскрытию мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Также начальник ГУ МВД России по Новосибирской области дал оценку криминогенной ситуации на территории Татарского района. Прибывшие в Отдел руководители подразделений областного Главка МВД проверили работу служб по направлениям деятельности и оказали методическую помощь.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Владимирович Кульков поставил перед личным составом подразделения конкретные задачи, над решением которых необходимо работать для улучшения результатов оперативно-служебной деятельности с учетом особенностей территории обслуживания, а также определил сроки их выполнения.

Кроме того, начальник главка генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков вручил сотрудникам отдела ведомственные награды за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в службе.





Андрей Владимирович Савельев родился 12 ноября 1974 года в городе Ульяновске. В 1995 году после службы в вооруженных силах, которую проходил в Приморском крае, поступил на службу в органы внутренних дел в 1992 году милиционером патрульно-постовой службы.

С 13 февраля 2002 года по 07 августа 2002 года находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона.

С 1997 года помощник оперативного дежурного отдела внутренних дел Татарского района.

С 2011 начальник дежурной части отдела внутренних дел Татарского района.

С 2011 года начальник отделения ГИБДД отдела внутренних дел Татарского района.

В 2015 году окончил Барнаульский юрилдический институт МВД России по специальности - юриспруденция.

С 2017 - заместитель начальника МО МВД России «Татарский».