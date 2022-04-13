Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства на 2023 год стартует 15 апреля и завершится 31 мая. От Новосибирской области в нем примут участие 14 населенных пунктов и около 30 общественных пространств.

– В нашем регионе для голосования предложено 29 общественных пространств в 14 муниципалитетах, в том числе в Новосибирске, – сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. – Как и прошлом году, голосование пройдет на единой платформе.Как и в прошлом году, принять участие в голосовании на единой платформе сможет любой гражданин России старше 14 лет. Для этого надо авторизоваться через сайт Госуслуг или по номеру телефона.

Напомним, что голосование по выбору общественных пространств проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Его цель – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны.