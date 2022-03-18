Уважаемые жители города Татарска! Администрация города информирует граждан о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам: транспортному, земельному налогу и налогу на имущество. Обращаем внимание, что поступления от налога на имущество и земельного налога в полном объеме идут в бюджет города Татарска. Призываем вас быть добросовестными и ответственными налогоплательщиками и своевременно исполнять обязанность по уплате налогов, установленных законодательством.

Оплатить задолженность можно через:

- портал gosuslugi.ru с помощью сервиса «Налоговая задолженность физических лиц».

- сайт oplatagosuslug.ru с помощью сервиса «Задолженности по налогам».

- через сайт федеральной системы «Город» kvartplata.ru.

- в отделениях банка;

- в отделениях почтовой связи.

Реквизиты. Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, счет №40102810445370000043; получатель - УФК по Новосибирской области (Межрайонная ИФНС России № 19 по Новосибирской области), ИНН 5403174070, КПП 540301001, ОГРН 1045401324870, счет получателя: №03100643000000015100. КБК для оплаты задолженности и код ОКТМО указаны в приложении задолженности налогоплательщика.