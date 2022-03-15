Добавить комментарий (2)

Дорогие земляки! Трагические вести пришли в Усть-Таркский район. В ходе спецоперации вооруженных сил РФ на Украине героически погиб наш земляк, гвардии капитан Александр Владимирович Ильин. Для всех нас это огромная боль, безвременная и невосполнимая утрата. Александр с честью исполнил свой воинский долг, проявив мужество, отвагу и до конца остался верным воинской присяге. Его путь непростой и благородный. Путь защитника Отечества. От имени жителей нашего района, себя лично выражаю искренние слова соболезнования близким и родным. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем чтить подвиг российских воинов - защитников мира и будущего. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества.

С.В. Синяев, глава Усть-Таркского района

Александр Ильин служил в артиллерийской разведке, был похоронен 15 марта с воинскими почестями в Щербаках.