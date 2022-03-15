Госдума приняла закон об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии. Новые статьи вступили в силу 5 марта 2022 г. Так, уголовная ответственность по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ наступает за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Наказывается штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Часть 2 рассматриваемой статьи указывает на такие квалифицирующие признаки, как совершение вышеуказанных действий:

лицом с использованием своего служебного положения; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с искусственным созданием доказательств обвинения; из корыстных побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы

Уголовная ответственность по части второй указанной статьи предусматривает более суровое наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Самое суровое наказание предусмотрено частью третьей статьи 207.3 УК РФ – это публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации если данные действия повлекли тяжкие последствия - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Олег Толстов, помощник межрайонного прокурора