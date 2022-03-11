Добавить комментарий (1)

10 марта в ГУ МВД России по Новосибирской области состоялись проводы на пенсию полковника полиции в отставке С.В. Ивановского – бывшего начальника МО МВД России «Татарский».

В торжественной обстановке в присутствии руководителей аппарата региональной полиции и начальников территориальных органов внутренних дел в режиме видеоконференцсвязи начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Владимирович Кульков поблагодарил Сергея Викторовича Ивановского за службу, пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов и вручил памятный адрес.

В ответном слове бывший руководитель районного подразделения полиции выразил слова благодарности коллегам за поддержку и совместную службу.

Сергей Викторович Ивановский родился 24 февраля 1966 года в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области. В 1986 году после службы в вооруженных силах поступил на службу в органы внутренних дел. В 1991 году после окончания Новосибирской специальной средней школы милиции МВД СССР назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Татарского горисполкома Новосибирской области.

В 1997 году С.В. Ивановский окончил Омский юридический институт МВД России и назначен на должность заместителя начальника отдела внутренних дел Татарского района - начальника криминальной милиции, а в 2001 году - на должность начальника отдела внутренних дел по Татарскому району Новосибирской области.

В период с 1 июня по 13 июля 1990 года С.В. Ивановский осуществлял охрану общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с массовыми антиобщественными проявлениями на территории Нагорно-Карабахской Республики. С 16 октября 2015 года по 22 апреля 2016 года образцово выполнял служебные обязанности по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, в период проведения мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Проявлял при этом личное мужество и профессиональное мастерство, в условиях сопряженных с риском для жизни.

За время службы в органах внутренних дел С.В. Ивановский зарекомендовал себя с положительной стороны, как грамотный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями, умеющий определять приоритетные направления оперативно-служебной деятельности.

Награжден медалью МВД России «За безупречную службу» III степени, медалью МВД России «За отличие в службе» II степени и I степени, медалью МВД России «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, медалью МВД по Чеченской республике «За отличие в службе», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД», памятной медалью «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «За службу на Северном Кавказе» и другими ведомственными наградами.