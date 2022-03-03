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Уважаемые жители и гости города Татарска и Татарского района! Приглашаем вас на культурно-спортивный праздник «Проводы зимы», который состоится 6 марта в 12 часов на Центральной площади города Татарска. В программе:
  • Праздничное открытие
  • Концерт коллективов художественной самодеятельности
  • Молодецкие забавы
  • Эстафеты и конкурсы для детей
  • Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел
  • Конкурс чучел
  • Спортивные соревнования
  • Ледяной столб и многое другое
Провожаем зиму и встречаем весну вместе!!!
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