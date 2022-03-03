Уважаемые жители и гости города Татарска и Татарского района! Приглашаем вас на культурно-спортивный праздник «Проводы зимы», который состоится 6 марта в 12 часов на Центральной площади города Татарска. В программе:

Праздничное открытие

Концерт коллективов художественной самодеятельности

Молодецкие забавы

Эстафеты и конкурсы для детей

Выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел

Конкурс чучел

Спортивные соревнования

Ледяной столб и многое другое

Провожаем зиму и встречаем весну вместе!!!