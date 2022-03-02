В Татарске к уголовной ответственности привлечена предприниматель за незаконное использование чужих товарных знаков. Мировым судьей вынесен приговор в отношении 54-летней предпринимательницы г. Татарска за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб. Судом установлено, что подсудимая на протяжении более трех лет реализовывала в своем магазине товары в виде одежды и обуви, маркированными чужими товарными знаками: «Адидас», «Найк», «Рибок» и т.д. В 2020 г. предпринимательница была привлечена решением Арбитражного суда к административной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров, однако продолжила осуществлять деятельность по реализации контрафактной продукции. Согласно заключениям экспертиз суммарный ущерб правообладателям по трем преступлениям составил почти три миллиона рублей. Мировым судьей 16 февраля мировым судьей по уголовному делу был вынесен обвинительный приговор, подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу, сообщает Татарская межрайонная прокуратура.