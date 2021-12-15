14 декабря в Правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного Cобрания Андрей Шимкив в торжественной обстановке вручили работникам различных сфер государственные награды Российской Федерации и награды Новосибирской области.

«В этом зале – представители практически всех отраслей экономики и сфер нашей жизни. Это Павел Шаромов – его творческий коллектив всем хорошо известен. Это Денис Иванов: сегодня его имя – это олицетворение славы сибирского гостеприимства.

Это машинист Западно-Сибирской железной дороги Станислав Лысенко – в ноябре 2020 года, по пути на работу он увидев пожар, спас женщину и троих детей. И скромно, ни на что не обращая внимания, пошел на свою смену. Сегодня награда находит героя – мы чествуем его за тот самый героический поступок.

В Год науки и технологий нельзя не отметить вклад наших ученых, которые сегодня абсолютно заслуженно получат награды. Считаю, что Сергеем Викторовичем Нетёсовым была сделана очень важная работа в период, когда мы все нуждались в информации о новом заболевании. Очень важно было донести достоверную информацию, успокоить новосибирцев, и Сергей Викторович выполнял эту миссию.

Традиционно в Новосибирской области среди награждаемых представители науки – доктор физико-математических наук, профессор Евгений Петрович Вдовин, член-корреспондент, профессор, доктор биологических наук Алексей Владимирович Кочетов – их работа чрезвычайно ценна.

Можно перечислять дальше, но хронометража наших выступлений не хватит, чтобы отметить достижения, вклад в развитие нашего региона, нашей страны, присутствующих в этом зале. Огромная благодарность всем вам – потому, что ваш вклад в развитие региона бесценен», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Государственные и областные награды вручены выдающимся представителям науки, образования, здравоохранения, транспорта, сферы гостеприимства, финансовой и юридической сферы, промышленности и энергетики, сельского хозяйства, культуры, спорта, материнства и детства, государственного и муниципального управления, общественности. Всего 14 декабря заслуженные награды получили 47 представителей Новосибирской области.

Среди награжденных Ольга Александровна Еремина - специалист по охране труда вагонного депо Татарская Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «Российские железные дороги». Ей вручена Благодарность президента России.

Почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» было присвоено Евгению Михайловичу Чигиру - директору Татарского отделения АО «Новосибирскэнергосбыт».