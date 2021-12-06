В продукции кафе «Суши-Хаус» в Татарске нашли сальмонеллу, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. Источником инфекции стал персонал заведения.

Как ранее сообщали «Вести Новосибирск», с 20 по 21 ноября 2021 года почти 50 местных жителей обратились в больницу Татарска с признаками отравления. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию и гастроэнтерит. При этом все пациенты рассказали, что накануне покупали еду в местном кафе «Суши-Хаус». Позже из-за этого инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» УК РФ.