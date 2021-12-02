Исполняющий обязанности прокурора Чановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения Чановского района».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, директор учреждения в ноябре 2019 года подписал 8 актов приемки оказанных услуг. Из актов следовало, что 8 граждан прошли в учебном заведении г. Татарска (филиал р.п. Чаны) профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография».