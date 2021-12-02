Исполняющий обязанности прокурора Чановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора государственного бюджетного учреждения «Центр занятости населения Чановского района».
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, директор учреждения в ноябре 2019 года подписал 8 актов приемки оказанных услуг. Из актов следовало, что 8 граждан прошли в учебном заведении г. Татарска (филиал р.п. Чаны) профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография».
Однако фактически граждане обучение не проходили, в
связи с чем региональному Министерству труда и социального развития был причинен ущерб на сумму более 500 тыс. руб. Ущерб от преступления возмещен в полном объеме. Уголовное дело рассмотрит по существу Чановский районный суд. Как уточняет Следственный комитет, 55-летний обвиняемый
заключил договоры на оказание образовательных услуг с ГАПОУ Новосибирской
области «Татарский политехнический колледж, заведомо зная, что граждане
обучаться не будут. По окончании срока обучения фигурант по делу подписал акты
приемки выполненных работ, тем самым цели проекта достигнуты не были. В ходе
следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого
деяния.
Как уточняет Следственный комитет, 55-летний обвиняемый заключил договоры на оказание образовательных услуг с ГАПОУ Новосибирской области «Татарский политехнический колледж, заведомо зная, что граждане обучаться не будут. По окончании срока обучения фигурант по делу подписал акты приемки выполненных работ, тем самым цели проекта достигнуты не были. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния.