22 ноября в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Александрова А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога).

Согласно обвинительному заключению, Александров А.А. 24 августа 2021 г. в период с 0 часов по 0 часов 30 минут, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, предварительно взяв в летней кухне, находящейся в ограде домовладения его матери в д. Новоалександровка Татарского района, десятилитровую пластиковую ёмкость, полностью наполненную горючей жидкостью, подошёл к веранде дома своей матери, выполненной из дерева, облил горючей жидкостью часть деревянного пола веранды дома, деревянное крыльцо дома, после чего зажёг спичку, бросил её на пол веранды дома, отчего пол веранды дома и крыльцо дома загорелись. После это Александров А.А. с места преступления скрылся. В результате действий подсудимого был уничтожен жилой дом потерпевшей, а также находящееся в доме имущество, всего на сумму 120 600 рублей, который является для неё значительным.

Дело назначено к слушанию на 7 декабря.