Добавить комментарий (1)

Барабинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

Установлено, что вопреки требованиям закона должностными лицами вагоноремонтных депо Барабинск и Татарская, а также эксплуатационных вагонных депо Инская, Входная, Белово не соблюдался технологический процесс ремонта вагонов и замены их запасных частей. На вагонах выявлены неисправности тормозного оборудования, ходовой части и другие дефекты, угрожающие безопасности движения.

Руководству указанных предприятий железнодорожного транспорта внесены представления об устранении нарушений закона, в результате рассмотрения которых пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По инициативе транспортного прокурора начальники производственных участков и их работники привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях необщего пользования) в виде штрафов на общую сумму более 30 тыс. руб.