Судебные приставы с полицейскими разыскали сбежавшего отца. Судебный пристав отделения по Татарскому и Усть-Таркскому районам Ольга Науменко выезжала по месту прописки должника, опрашивала жителей района и общалась с его матерью, которая не хочет ничего знать о сыне и не поддерживает с ним связь долгое время.

У 34-летнего мужчины есть сын, который в следующем году пойдет в школу. Но отец не торопится содержать ребенка. По словам судебного пристава-исполнителя, у мужчины нет имущества, на который можно наложить арест. А банковские счета нулевые. Судебный пристав-исполнитель объявила исполнительный розыск и настояла, чтобы взыскатель, то есть бывшая жена, написала заявление в полицию. Благодаря взаимодействию судебных приставов-исполнителей с органами внутренних дел, должника нашли в г. Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе России.