Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 16 апреля в доме на улице Советская в рабочем поселке Чаны двое мужчин распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой из внезапно возникших личных неприязненных отношений к мужчине, фигурант по делу взял в руки металлическую трубу и нанес руками, а также указанным предметом множественные удары по голове, туловищу и конечностям 68-летнего потерпевшего. После произошедшего обвиняемый покинул место происшествия, а мужчина через несколько дней от полученных повреждений скончался.

В ходе следствия в отношении фигуранта по делу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На первоначальной стадии расследования уголовного дела он дал признательные показания, однако впоследствии обвиняемый отрицал свою причастность к совершению инкриминируемого деяния.

Следователем регионального следственного управления выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.