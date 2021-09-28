15-16 октября в Чанах состоится традиционная оптово-розничная универсальная ярмарка «Новопокровская». Организаторы ярмарки - Минпромторг НСО и администрация Чановского района. В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, а также предприниматели и предприятия.

Заявки на участие от жителей Чановского района принимаются до 30 сентября по адресу: р.п. Чаны, ул. Советская,118, каб.30, тел. для справок 8 (383 67) 21-504.