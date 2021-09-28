15-16 октября в Чанах состоится традиционная оптово-розничная универсальная ярмарка «Новопокровская». Организаторы ярмарки - Минпромторг НСО и администрация Чановского района. В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, а также предприниматели и предприятия.
Заявки на участие от жителей Чановского района принимаются до 30 сентября по адресу: р.п. Чаны, ул. Советская,118, каб.30, тел. для справок 8 (383 67) 21-504.
В прошлом году ярмарка в Чанах прошла 18-19 декабря,
в ней приняли участие 130 товаропроизводителей, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности из восьми районов области: Чановского,
Барабинского, Венгеровского, Здвинского, Куйбышевского, Кыштовского,
Татарского, Усть-Таркского и города Новосибирска, а также г. Омска, Калачинска
и Алтайского края, которые представили жителям района широкий ассортимент
животноводческой сельскохозяйственной продукции, продовольственные и
промышленные товары. Всего на ярмарке реализовано товаров населению на сумму
4,8 млн. руб.
В прошлом году ярмарка в Чанах прошла 18-19 декабря, в ней приняли участие 130 товаропроизводителей, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из восьми районов области: Чановского, Барабинского, Венгеровского, Здвинского, Куйбышевского, Кыштовского, Татарского, Усть-Таркского и города Новосибирска, а также г. Омска, Калачинска и Алтайского края, которые представили жителям района широкий ассортимент животноводческой сельскохозяйственной продукции, продовольственные и промышленные товары. Всего на ярмарке реализовано товаров населению на сумму 4,8 млн. руб.