Чеченская война - война, о которой не принято вспоминать; война, у которой нет названия; война, у которой нет не победы ни поражения; война, которую как могли скрывали; война, унёсшая жизни многих молодых парней и мужчин в возрасте…

На эту безымянную войну шли мужчины со всей страны. В каждом городе есть ветеран этой войны и, наверное, во многих городах есть парни, которые погибли там, в Чечне… Вот и в нашем городе есть такой человек - Иван Александрович Сумин. Это был молодой парень, выпускник школы №3.





Из воспоминаний матери Ивана Екатерины Владимировны Суминой:

«В 1977 году закончила Барабинское медицинское училище и по направлению приехала работать в деревню Кабанка. В 1979 году познакомилась с отцом Ивана – Суминым Александром Ивановичем, в феврале этого же года мы поженились и в декабре родился Иван. Ребёнок был просто ангел. Все его любили. Иван был общительный, самостоятельный, отзывчивый. Ему всегда надо было спасать кого-то и помогать кому-то.

…Жил у нас в деревне по соседству жил охотовед и у него были две собаки. Вот он уехал, а собаки остались. Они уже озверели и начали на людей кидаться, поэтому их отстрелили. У собак остались щенята. И вот Иван слазил под этот дом, достал этих щенят, принёс их домой и посадил в ванную. Мы сделали вольер, кормили, растили их и потихоньку раздавали…

…В школу он собирался рано. В 4 года он уже собирался в школу. Сам встретился с директором и просился в школу. Пришёл домой и сказал: «Мама мне нужен портфель, я договорился – в школу меня берут». Купили ему портфель, и он начал готовиться к школе...»

Но пойти в школу в деревне ему так и не удалось. В 1985 г. семья Суминых переехали в город Ленск, Якутия. Уже там, маленький мальчик пошёл в первый класс. Но, прожив там чуть больше года, они вернулись обратно: «Ивану был не климат, и он часто болел там именно летом, и мы приняли решение переехать обратно» - вспоминает отец Ивана Александр Иванович.

Приехав в наш город, Иван пошёл учиться в школу №3. На вопрос про любимые предметы в школе родители ответили так: «Его тянуло к спорту. Любимым предметом в школе была физкультура. Ещё когда учился в школе, ходил в спортивный клуб «Атлант». Занимал первые места по гиревому спорту…» Также Иван занимался боксом. Здесь в школе у него любимым учителем был учитель физкультуры Александр Сергеевич Васильев, который преподаёт физкультуру в школе №3 до сих пор. В классе Иван был заводилой и всегда относился ко всем хорошо. У него было много друзей. После школы поступил в Куйбышевский педагогический колледж на учителя физкультуры и в 1998 году его окончил. Практику проходил в своей родной школе. После окончания колледжа был призван в армию. Служил в Астрахани. Командир роты, в которой служил Иван, Александр Ильин вспоминает: «Иван был исполнительным воином: подтянутый всегда, физически хорошо развит, быстро освоил вверенное ему оружие и умело управлял им. Отличник боевой и политический подготовки, дисциплинированный, умелый солдат – это не просто слова, за ними большой ратный труд и характер Ивана, готового всегда подставить плечо товарищу». В Чечню его отправили в общем порядке. «Писал часто. Писал всем нам: бабушке, дедушке, друзьям. А мы постоянно ждали и думали, что вот, скоро наш Ванечка вернётся…»

19 марта 2000 г. Иван Александрович Сумин погиб в ходе выполнения боевой операции. Указом Президента РФ посмертно награждён Орденом Мужества. 29 марта на поезде в цинковом гробу привезли Ивана. А на утро следующего дня с ним прощались в нашем ДК «Родина». Скорбел весь город.

Андрей Штенгауэр



