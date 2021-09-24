Множество девчонок и мальчишек много времени проводят на улице. Дети предоставлены сами себе, они найдут, чем и где заняться. Одним из мест их игр является железная дорога. Они зачастую и не подозревают, что рискуют собственной жизнью, и здоровьем своим и других людей. Кладут на рельсы камни, ветки деревьев, металлические предметы, наблюдая потом, что со всем этим станет после прохождения поездов. Эти «затейники» и не подозревают, что может произойти крушение подвижного состава, и могут при этом погибнуть люди.

Случаи детского травматизма на железной дороге происходят регулярно. Особенно это касается тех, кто проживает рядом с железной дорогой. Самый опасный возраст от 8 до 16 лет, но страдают даже малолетние дети до 5 лет.

Вдвойне больно, когда гибнут подростки и дети. За 8 месяцев 2021 года по Западно–Сибирской железной дороге было травмировано 6 детей, из них 4 со смертельным исходом.

Уважаемые родители, руководство Татарской дистанции пути обращается к вам с просьбой, объясните своим детям о том, что железная дорога – зона повышенной опасности, это не место для игр, спортивных состязаний, прогулок. Только так дети смогут избежать беды. Будьте бдительны, не оставляйте малолетних детей без присмотра!

Помните, что от внимательности и соблюдения, строгих правил поведения на железной дороге зависит здоровье и жизнь.

А самим взрослым тоже необходимо помнить, что, пренебрегая правилами безопасности на железнодорожном транспорте, они подвергают свою жизнь смертельному риску.