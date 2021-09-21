По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» в ГБУЗ НСО Татарская ЦРБ им 70-летия НСО было приобретено следующее оборудование.

Программно-аппаратный комплекс суточного мониторирования артериального давления





12-канальный электрокардиограф

Автоматизированная система для суточного мониторирования электрокардиограммы.

По программе «Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи» приобретен дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН».