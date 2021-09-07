Около 12 часов дня 18 новосибирских милиционеров временного отдела внутренних дел Итум-Калинского района, сменившись с дежурства на контрольном пункте милиции «Сибиряк», на границе с Шатойским районом. Выехала в расположение отдела.

В 12 часов 55 минут в километре от села Ушкалой три милицейских \"УАЗа\" были обстреляны боевиками, предположительно из банды Доку Умарова. В узком ущелье со скал, покрытых густой \"зеленкой\" по машинам был открыт шквальный огонь из засады. Атакованные сотрудники милиции с ходу вступили в бой. По предварительным данным в нападении на мобильную группу участвовали около 30 боевиков, которые вели обстрел с шести позиций, используя автоматическое, снайперское оружие и гранатометы.

Позиция и силы были неравные. Отступать милиционерам было некуда, сзади р. Аргун с обрывом в 60 метров.

В 13 часов 20 минут к месту боя прибыли дополнительные силы из Временного ОВД и гарнизона военной комендатуры района. Под прикрытием бронетехники в ходе двухчасового боя нападавших удалось рассеять.

В результате вооруженного нападения в Аргунском ущелье погибли:

- дознаватель ОВД г. Куйбышева Новосибирской области капитан милиции Александр Алексеевич Песчанко, 5 февраля 1970 года рождения;

- инспектор отделения борьбе с правонарушениями по преступлениями на потребительском рынке ОВД Усть-Таркского района Новосибирской области лейтенант милиции Роман Евгеньевич Лемке, 1 февраля 1981 года рождения;

- командир взвода патрульно-постовой службы ОВД Первомайского района г. Новосибирска старший прапорщик милиции Леонид Владимирович Русских, 27 мая 1974 года рождения:

- оперуполномоченный Уголовного розыска ОВД УВД Октябрьского района г. Новосибирска сержант милиции Константин Владимирович Анфиногенов, 6 сентября 1977 года рождения.

Еще три сотрудника временного отдела милиции вертолетами были отправлены в военный госпиталь г. Моздока. По пути следования на борту от ран скончался инспектор дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД г. Новосибирска старшина милиции Олег Владимирович Чорный, 28 сентября 1970 года рождения.

7 сентября из госпиталя поступило сообщение о смерти инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД Искитимского района Новосибирской области прапорщика милиции Константина Павловича Пицина, 29 мая 1968 года рождения.

Ранения различной степени тяжести получили инспектор дорожно патрульной службы батальона ДПС ГИБДД ГУВД Новосибирской области лейтенант милиции Александр Викторович Ширяев и участковый уполномоченный ОВД г. Куйбышева Новосибирской области старший сержант милиции Владимир Иванович Ковалев.