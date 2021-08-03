Вакантные должности для поступления на службу в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский»





Средний и старший начальствующий состав:

3 ед. – оперуполномоченный отдела уголовного розыска, с 01.04.2019 г., с 24.09.2020, с 01.04.2021

2 ед.- старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска, с 01.06.2021, с 11.06.2021

1 ед. – инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела УУПиПДН, с 06.04.2021

1 ед. – старший участковый уполномоченный полиции отделения УУПиПДН ОП «Усть - Таркское», с 12.03.2021

1 ед. – оперативный дежурный дежурной части, с 13.03.2021

Рядовой и младший начальствующий состав:

1 ед. – помощник участкового уполномоченного полиции отделения УУП иПДН

ОП «Усть-Таркское», с 01.02.2019 г.

1 ед. – помощник оперативного дежурного дежурной части ОП «Усть-Таркское», с 01.06.2019 г.

1 ед. – полицейский (кинолог) отделения ППСП, с 01.04.2020 г.

1 ед. – полицейский отделения ППСП, с 23.06.2021 г.

1 ед. – помощник оперативного дежурного, с 16.11.2020

1 ед. – полицейский (кинолог) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС ОП «Усть-Таркское», с 26.02.2021

1 ед. – полицейский ИВС ОП «Усть-Таркское», с 11.06.2021

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

1 ед. – инспектор группы кадров, с 28.09.2020

1 ед. – инспектор группы тылового обеспечения, с 28.04.2021

Требования предъявляемые при поступлении кандидата на службу

1. На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

2. Зачисление в образовательную организацию высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме в должности курсанта, слушателя является поступлением на службу в органы внутренних дел. В образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме вправе поступать в том числе граждане, не достигшие возраста 18 лет.

3. Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел устанавливается:

1) для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава - 35 лет, должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава - 40 лет;

2) для поступления в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме - 25 лет.

4. Возрастные ограничения для поступления на службу в органы внутренних дел граждан, ранее проходивших службу в органах внутренних дел или в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий, определяются возрастными ограничениями для пребывания на службе в органах внутренних дел, установленными статьёй 88 342 Федерального закона.

5. Гражданин не может быть принят на службу в органы внутренних дел в случаях,

1) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;

2) осуждение его за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличие судимости, в том числе снятой или погашенной;

3) прекращение в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности нахождения сотрудника органов внутренних дел на службе преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

4) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если выполнение служебных обязанностей по замещаемой должности связано с использованием таких сведений;

5) несоответствие требованиям к состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, установленным руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;

6) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с сотрудником органов внутренних дел, если замещение должности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

7) выход из гражданства Российской Федерации;

8) приобретение или наличие гражданства (подданства) иностранного государства;

9) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на службу в органы внутренних дел.

а также в случаях, если он:

1) имеет вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на его постоянное проживание на территории иностранного государства;

2) является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу;

3) неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения;

4) подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы внутренних дел), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;

5) не согласен соблюдать ограничения и запреты, исполнять обязанности и нести ответственность, если эти ограничения, запреты, обязанности и ответственность установлены для сотрудников органов внутренних дел настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

6. Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, психофизиологические исследования (обследования), тестирование, направленные на выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами.

7. На гражданина, поступающего на службу в органы внутренних дел, оформляется личное поручительство, которое состоит в письменном обязательстве сотрудника органов внутренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он ручается за соблюдение указанным гражданином ограничений и запретов, установленных для сотрудников настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. Порядок и категории должностей, при назначении на которые оформляется личное поручительство, определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Справки по телефону 2-10-50 (отдел кадров).