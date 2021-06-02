Поисковики ищут в Новосибирской области родных красноармейца, погибшего в 1942 году в бою под Липецком, пишет КП-Новосибирск со ссылкой «Поисковое движение России».

Как сообщается в паблике движения «Вконтакте», удалось расшифровать найденный липецкими поисковиками медальон Павла Шильцова из Новосибирска

В лаборатории «Солдатский медальон» сумели прочитать информацию одного из четырёх солдатских медальонов, найденных неделю назад рядом с останками бойцов Красной Армии в селе Набережное Воловского района Липецкой области. В лабораторию медальоны привезли представители экспедиционного клуба «Неунываки».

Три личных медальона были закручены неплотно, записки в них не сохранились. Но в четвёртом медальоне прекрасно сохранились данные бойца. Информация была написана на бумаге карандашом в двух частях.

Было установлено имя погибшего. Им оказался 24-летний Павел Шильцов из Новосибирска. Родился в 1918 году. Погиб в июле 1942 года в селе Набережное Воловского района. По предварительным данным младший сержант Шильцов являлся командиром миномётного расчёта.

В медальоне указано место проживания - разъезд Кошкуль Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района. Отец - Михаил Шильцов

Павел Шильцов был призван в армию Новосибирским РВК.

На данном этапе липецкие поисковики заняты поиском родственников погибшего солдата.

Волонтеры «Поискового движения России» просят родственников погибшего красноармейца связаться с ними по телефону (499) 236-01-38 или написать на почту [email protected].





В комментариях уточняется со ссылкой на данные ОБД \"Мемориал\", что Павел Шильцов был призван Чановским РВК, служил в 21 горной кавалерийской дивизии. Убит в бою 4.07.1942 г. Похоронен: Курская (ныне Липецкая) обл., Тербунский р-н, Урицкий с/с, с. Урицкое, кладбище (донесение о безвозвратных потерях 21 горн. кав. див. от 12.08.1942 г.)