По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в период с 28 по 31 мая по Новосибирской области местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), в Купинском, Усть-Таркском, Татарском и Карасукском районах чрезвычайно высокая пожароопасность (5 класса).

В связи с этим увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

Помните, что необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах. Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или по телефону \"112\".