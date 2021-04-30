ХРАМ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ТАТАРСКА
30 апреля
(Страстная пятница):
Царские часы – 8.30; вынос Плащаницы – 14.30
Чин погребения Плащаницы – 17.00.
1 мая
(Великая суббота):
Божественная Литургия – 8.30; Освящение куличей – 18.00;
Начало исповеди – 22.00; Начало всенощной – 23.30 (после службы – освящение куличей).
2 мая
(Пасха Христова):
Праздничный молебен – 10.00.
ХРАМ СВЯТОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
30 апреля
(Страстная пятница):
Царские часы и вынос Плащаницы – 10.00.
1 мая
(Великая суббота):
Начало исповеди – 23.00;
Начало всенощной – 00.00
(освящение куличей – после всенощной).
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех Живот даровав!»