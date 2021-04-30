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ХРАМ ПОКРОВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ТАТАРСКА

30 апреля 
(Страстная пятница): 
Царские часы – 8.30; вынос Плащаницы – 14.30
Чин погребения Плащаницы – 17.00.

1 мая 
(Великая суббота):
Божественная Литургия – 8.30; Освящение куличей – 18.00;
Начало исповеди – 22.00; Начало всенощной – 23.30 (после службы – освящение куличей).

2 мая  
(Пасха Христова): 
Праздничный молебен – 10.00.

ХРАМ СВЯТОГО
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

30 апреля 
(Страстная пятница):
Царские часы и вынос Плащаницы – 10.00.

1 мая 
(Великая суббота):
Начало исповеди – 23.00; 
Начало всенощной – 00.00 
(освящение куличей – после всенощной).

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех Живот даровав!»

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Михайлов

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