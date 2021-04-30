ХРАМ ПОКРОВА

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ТАТАРСКА





30 апреля

(Страстная пятница):

Царские часы – 8.30; вынос Плащаницы – 14.30

Чин погребения Плащаницы – 17.00.





1 мая

(Великая суббота):

Божественная Литургия – 8.30; Освящение куличей – 18.00;

Начало исповеди – 22.00; Начало всенощной – 23.30 (после службы – освящение куличей).





2 мая

(Пасха Христова):

Праздничный молебен – 10.00.





ХРАМ СВЯТОГО

ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО





30 апреля

(Страстная пятница):

Царские часы и вынос Плащаницы – 10.00.





1 мая

(Великая суббота):

Начало исповеди – 23.00;

Начало всенощной – 00.00

(освящение куличей – после всенощной).





«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех Живот даровав!»



