Татарская межрайонная прокуратура по сообщениям средств массовой информации о пожаре на свалке бытовых отходов в г. Татарске организовала проверку соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и санитарно-эпидемиологическое благополучие. В случае подтверждения информации о нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения межрайонной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц организаций и органов власти. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.