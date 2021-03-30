26 марта в администрации Усть-Таркского района состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы района. Победителями конкурса были признаны: Сергей Викторович Синяев и Андрей Анатольевич Сапсай. В этот же день состоялось заседание шестой внеочередной сессии Совета депутатов района. В работе сессии приняли участие 24 депутата, И.Н. Яковлев - председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы, зампредседателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики области, И.Р. Умербаев - депутат Заксобрания и другие. На сессии был рассмотрен вопрос об избрании главы района. Было принято единогласное решение избрать главой района Сергея Викторовича Синяева, сообщает администрация района. С.В. Синяев до избрания работал в министерстве региональной политики Новосибирской области.



