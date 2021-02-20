В прокуратуре Новосибирской области подведены итоги конкурса «Лучший по профессии». В номинации «Лучший прокурор района» победителем стал Александр Геннадьевич Иванов – Татарский межрайонный прокурор, старший советник юстиции. А.Г. Иванов – выпускник Омской академии МВД. В органах прокуратуры Александр Геннадьевич работал в должностях: следователя, заместителя прокурора Венгеровского района, прокурором Купинского района. Татарскую межрайонную прокуратуру А.Г. Иванов возглавляет с сентября 2016 г. На торжественном подведении итогов победителям конкурса прокурор Новосибирской области Яков Хорошев вручил дипломы, а прокуратуре Новосибирского района, признанной лучшей, - памятный знак.