11 февраля 2021 г. Татарским районным судом был вынесен приговор в отношении Р.Р. Гатина и И.Н. Волоснова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. а, г ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Как установлено судом, 30 ноября 2020 г. в 23 часа Гатин и Волоснов, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в помещении контрольно-пропускного пункта, расположенного по ул. Спартака 1 в г. Татарске, принадлежащего ООО «Гигант», подошли к охраннику, и, с целью подавления воли и решимости последнего к сопротивлению и облегчения совершения преступления, Гатин Р.Р. стал удерживать потерпевшего, а Волоснов при этом нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела, причинив ему тем самым физическую боль и телесные повреждения. После этого Гатин и Волоснов похитили имущество, принадлежащее охраннику, а именно: смарт-часы, серебряное кольцо и наушники, причинив потерпевшему материальный ущерб на общую суму 3 400 руб.

За совершение указанного преступления Гатину, Волоснову было вынесено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев каждому.

Приговор суда не вступил в законную силу.