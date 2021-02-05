4 февраля в полицию поступило сообщение о краже из дома, расположенного по улице Свердлова в г. Татарск. Как рассказал хозяин, в его отсутствие в дом проник неизвестный и похитил стиральную машинку, телевизор, газовую плиту, газовой баллон, колосник и двери печи. Сумма ущерба составила почти 9 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, в жилое помещение злоумышленник проник путём срыва замка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления - ранее судимого местного жителя в возрасте 41 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного изъята. В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.