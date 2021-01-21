14 января прошло оперативное совещание, на котором были подведены итоги работы Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» в 2020 г.

В совещании приняли участие замначальника Главного управления МВД России по Новосибирской области – начальник Главного следственного управления Д.В. Ходаков, руководство МО МВД России «Татарский», отделения полиции «Усть-Таркское», старшие инспекторы отдела участковых уполномоченных полиции, старшие следователи, старшие отдела уголовного розыска и группы экономической безопасности и противодействия коррупции.





Результаты оперативно-служебной деятельности довёл до участников совещания начальник межмуниципального отдела МВД С.В. Ивановский. В 2020 г. было зарегистрировано 807 преступлений. Раскрыто 687 преступлений. Доля расследованных преступлений составила 87,2%. Нераскрытым остаётся 101 преступление, что на 29,5% или на 23 преступления выше аналогичного периода прошлого года. Рост обозначился в основном за счёт заявленных преступлений в сфере высоких технологий, которых осталось нераскрытыми 39.

На 2,8% или на 12 фактов возросло количество зарегистрированных преступлений, следствие по которым обязательно. В отчетном периоде было зарегистрировано 440 преступлений данной категории. Раскрыто 356 преступлений, нераскрытыми остаются 66 преступлений. Доля расследованных преступлений составила 84,4%.

Зарегистрировано 368 преступлений, предварительное следствие по которым не обязательно, снижение на 11,1% или на 46 преступлений. Раскрыто 331 преступление, нераскрытыми остаются 35. Доля расследованных преступлений составила 90,4%.

В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ на территории оперативного обслуживания зарегистрировано 56 преступлений, произошёл рост на 16,7% или на 8 преступлений. Из них 32 преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких. Выявлено 8 фактов незаконного сбыта наркотических средств.

Из незаконного оборота изъято 6,715 кг наркотических веществ, а именно: 6, 618 кг марихуаны, 23,588 г гашиша, 12,35 г синтетических наркотиков, 55 г героина и 447 кустов мака.

По итогам 2020 г. количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на уровне показателей прошлого года, однако произошёл рост на два человека по погибшим и на три человека по пострадавшим в ДТП. Всего зарегистрировано 27 ДТП с пострадавшими, погибло 6 человек, пострадало 36 человек.

С положительной стороны отмечено, что удалось снизить на 6,3% количество преступлений, совершенных в общественных местах, и не допустить роста преступлений на улице. Всего в общественных местах совершено 104 преступления, в том числе на улице 76. Доля расследованных составила 85% и 84,2% соответственно.

В 2020 г. было выявлено 29 преступлений экономической, коррупционной и общеуголовной направленности, из них: 10 преступлений тяжкой категории, 8 преступлений коррупционной направленности, 2 из которых связаны с хищением бюджетных средств, и четыре преступления совершены с причинением крупного ущерба.

В 2020 г. поставлено на миграционный учет 120 иностранных граждан, что на 181 иностранного гражданина меньше по сравнению с прошлым годом, из них первично прибыли 72 иностранца. Зарегистрировано по месту жительства в текущем году 89 иностранцев. Снято с миграционного учета 253 человека. Проведено 162 мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В ходе проводимых проверок жилого сектора выявлено три факта фиктивной регистрации иностранных граждан. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.322 прим.3 УК РФ. В отношении 37 нарушителей миграционного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ходе работы совещания о причинах снижения результатов оперативно-служебной деятельности доложили замначальника следственного отдела – начальник отделения по расследованию преступлений на обслуживаемой территории ОП «Усть-Таркское» Л.В. Есаулова, замначальника ОП «Усть-Таркское» Е.Г. Бобров, замначальника полиции МО МВД России «Татарский» по оперативной работе С.Ю. Григорь.

По итогам совещания приняты решения, направленные на совершенствование оперативно-служебной деятельности и устранение имеющихся недостатков в организации работы. В заключение оперативного совещания в своём выступлении полковник полиции С.В. Ивановский обозначил основные задачи на 2021 г., предусмотренные Директивой МВД России и приказами Главного управления МВД России по Новосибирской области. Полковник юстиции Д.В. Ходаков поблагодарил сотрудников Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» за работу.