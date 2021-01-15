Расписание Крещенских Богослужений в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска:





— Крещенский Сочельник: воскресенье, 17 января Вечернее Богослужение в 17-00; понедельник, 18 января Царские часы и Божественная литургия св. Василия Великого, начало в 8-30. По окончании Богослужения будет совершено таинство Великого освящения воды внутри храма для прихожан.





— Крещение Господне: понедельник, 18 января Вечернее Богослужение в 17-00; вторник, 19 января Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, начало в 8-30. По окончании Богослужения будет совершено таинство Великого освящения воды на улице, во дворе у храма. Раздача крещенской воды всем желающим будет вестись до 17-00 во дворе церкви.

В связи с коронавирусной инфекцией, просим прихожан и всех, приходящих на Богослужения и за крещенской водой, соблюдать эпидемиологические меры, а именно:

-носить маску;

-соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра, в том числе и в очереди за крещенской водой;

-обрабатывать руки антисептиком;