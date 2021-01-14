Тело утонувшего водителя бульдозера подняли со дна озера в Чановском районе в среду, 13 января 2021 года. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Новосибирской области.

Трагедия произошла во вторник, 12 января. Информация о случившемся поступила спасателям от полицейских. Во время разведки на месте происшествия специалисты выяснили, что глубина озера составляет более 15 метров. Бульдозер находился на дне.

Неблагоприятная погода осложняла поиск утонувшего в ледяной воде. В результате специалисты приняли решение начать поиски на рассвете 13 января. Тело мужчины удалось поднять со дна в 17:20.