























В Аварийно-спасательную службу Новосибирской области поступила заявка из отдела полиции, с просьбой оказать помощь в поиске мужчины, который работая на бульдозере вблизи озера Гогол Чановского района провалился под лед вместе с бульдозером и очевидно утонул. По заявке незамедлительно была сформирована и отправлена к месту происшествия группа водолазов из числа спасателей Куйбышевского поисково-спасательного отряда. Прибыв на место, спасатели провели разведку, глубина озера (карьера) более 15 м, бульдозер находится на дне. Поисковые работы усложняются плохими погодными условиями: мороз и сильный ветер. Принято решение проводить водолазные спуски с рассветом 13 января. В поисковых мероприятиях планируется участие водолазов Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России по Новосибирской области.