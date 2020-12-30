30 декабря в Первомайской школе имени Героя Советского Союза А.С. Ерёмина был открыт зал для занятий самбо. Первыми такую возможность получили ученики начальных классов и обучающиеся 5 кадетского класса, которые занимаются самбо на уроках физкультуры третьим часом.

В рамках федерального проекта «Самбо в школу» обучающиеся получили современное оборудование для зала самбо: ковёр, покрытие для стен, баннер на стену.

Пока ждали оборудование для зала инициативная группа родителей и педагогов поучаствовали в конкурсе общественных стартапов «Старт - новым инициативам!» и выиграла денежную сумму на приобретение спортивной одежды для занятий самбо. Была приобретена одежда для занятий самбо.

На торжественном мероприятии присутствовали глава Татарского района Ю.М. Вязов, председатель Совета депутатов районного совета В.В. Носков, заместитель главы Татарского района Ю.П. Лысенко. Гости и хозяева подчеркнули в своих выступлениях значимость полученной возможности для учеников школы.