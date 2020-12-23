22 декабря губернатор А.А. Травников подписал распоряжение Правительства Новосибирской области № 603-рп «О переводе земельного участка с кадастровым номером 54:23:030501:759 в Татарском районе Новосибирской области из состава земель одной категории в другую».

По ходатайству администрации Татарского района о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую для размещения комплексного полигона для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, земельный участок площадью 327097 кв.м. в Новопокровском сельсовете переведен распоряжением Правительства региона из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.