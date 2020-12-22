19 декабря в 4.05 в селе Новомихайловка Татарского района произошел пожар в частном доме по ул. Кооперативной. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дом изнутри горел открытым огнем по всей площади, произошло обрушение кровли. Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1 км. На пожаре погиб мужчина 1963 года рождения, по социальному положению – безработный. На тушение привлекались 3 единицы техники и 7 человек личного состава, сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам.