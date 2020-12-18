Покровский храм Татарска начал работать в стандартном режиме. Настоятель храма отец Александр Соловьев совершает Богослужения и исполняет требы. Службы проходят в пятницу вечером (начало - 17:00). В субботу утром (9:00), субботу вечером (17:00) и в воскресенье утром (9:00). Также по субботам проводятся особые заупокойные Богослужения - панихиды и отпевания (после Божественной Литургии), а по воскресениям совершается Таинство Крещения (13-14:00). Кроме того, 27 декабря, в следующее воскресенье в храме состоится Таинство Соборования (во исцеление души и тела). Будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.