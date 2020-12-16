27 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГНК ОМВД России по Черепановскому району был установлен и задержан ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний житель поселка Инской Черепановского района. У которого в ходе осмотра дома было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения – марихуана весом 640 граммов. Как пояснил задержанный, данный наркотик он хранил для личного употребления.









В этот же день сотрудниками ГНК ОМВД России по Чановскому району был установлен и задержан ранее не судимый 37-летний житель поселка Новояркуль Чановского района. В ходе осмотра надворных построек, расположенных на приусадебном участке по адресу проживания задержанного, полицейские обнаружили и изъяли марихуану массой 618,3 грамма, которую подозреваемый собрал у себя на участке и хранил для личного употребления.









По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и подписке о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.