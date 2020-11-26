В Татарский районный суд поступило уголовное дело по обвинению Ц. в совершении преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 260 УК РФ.

Органами предварительного следствия Ц. обвиняется в том, что он, не имея соответствующих разрешительных документов на производство лесозаготовительных работ, в не отведённом для заготовки древесины лесном колке, находящемся в защитных участках лесов на территории Татарского лесничества по Ускюльскому лесохозяйственному участку в урочище колхоза «Заря», где отсутствует лесосека для заготовки древесины, незаконно спилил 16 сырорастущих берёз до степени прекращения роста.

В результате действий Ц. Отделу лесных отношений по Татарскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области был причинён экологический вред в размере 60 550 рублей.

Дело назначено к слушанию на 1.12.2020 г.