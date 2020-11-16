- В минувшие выходные на станции Татарская произошел сход тепловоза и вагонов грузового поезда, в том числе семь цистерн. В результате случившегося началась течь дизельного топлива. Розлив был оперативно локализован, однако на ликвидацию других последствий аварии понадобилось больше времени.- В начале 2020 года было подписано соглашение между администрацией Татарского района и управлением ветеринарии Новосибирской области. Согласно документу нашему району предоставляются субвенции на проведение мероприятий по обращению с безнадзорными животными. Уже в октябре на территории Татарска был проведён отлов бродячих собак и спустя несколько недель, после исполнения всех процедур их вернули обратно.- В Новосибирской области официально продлили осенние каникулы у школьников до двух недель. Такое решение приняли в качестве меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, что каникулы в школах региона начались с 26 октября.- В рамках акции «Горсть земли» в Татарск была привезена капсула с землёй с боевых мест сражений во время Великой Отечественной войны. Капсула побывала во всех образовательных учреждениях города и района, а затем на торжественном митинге, посвящённом Дню воинской славы, её передали на постоянное хранение в историко-краеведческий музей имени Николая Савченко.- Шестнадцатые из тысячи. Значимым результатом качественного предоставления образовательных услуг и профессионализма стало успешное участие коллектива школы № 9 в III Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшие 1000 школ – 2020».- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой многие «очные» соревнования отменены, но шахматная жизнь в Новосибирской области не останавливается. В начале ноября она приобрела онлайн формат.- В Новосибирской области при поддержке Министерства культуры региона стартовал Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’21»! В Татарском районе завершился отборочный этап соревнований, а впереди конкурсантов ждут другие не менее интересные испытания.- В связи с празднованием Дня народного единства хоккеисты из трёх районов нашей области вышли на лёд дворца спорта «Юность». За звание лучших боролись взрослые спортсмены. Турнир длился в течение двух дней.