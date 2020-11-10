Как сообщают "Вести-Новосибирск" со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову, площадь загрязнения на станции составляет около 200 квадратных метров.

Глава ведомства уточнила, что в настоящий момент инспекторы Росприроднадзора продолжают сбор нефтепродуктов на месте аварии, территорию обрабатывают сорбентом.

«На текущий момент специалисты откачали нефтепродукты из одной цистерны, приступили ко второй. Также проведена откачка 16 тонн нефтяной эмульсии из повреждённых при аварии цистерн. Площадь загрязнения производственной площадки станции составляет около 200 квадратных метров», - написала Светлана Радионова.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги, место разлива нефтепродуктов локализовали. В настоящий момент сотрудники подразделения аварийно-спасательной службы «Экоспас» завершают перекачку технологического топлива из повреждённых цистерн в исправные порожние цистерны. Работы по ликвидации аварии не влияют на движение поездов на участке Транссиба.







На железнодорожной станции Татарская 8.11.2020 года при производстве маневровых передвижений произошел сход вагонов и одного тепловоза в связи с чем, был введен режим чрезвычайной ситуации на территории города Татарска (постановление Главы города Татарска Новосибирской области от 08.11.2020 г. № 190). На данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы.