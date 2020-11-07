В поселке Озеро-Карачи в результате наезда на препятствие погиб водитель автомобиля ВАЗ-2112, три пассажира получили травмы.

Сегодня около полуночи в поселке Озеро-Карачи Чановского района на улице Школьной 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего съехал в левый кювет и совершил наезд на смотровой колодец.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте. В больницу с различными травмами были доставлены трое пассажиров «Жигулей»: 34-летний и 29-летний мужчины и 26-летняя женщина. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.











