В дежурную комнату полиции линейного пункта полиции (ЛПП) на станции Татарская линейного отдела МВД России на станции Барабинск с заявлением обратилась продавец торгового предприятия общественного питания, расположенного на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Татарская. В своем заявлении 41-летняя женщина просила найти и привлечь к ответственности неустановленных лиц, похитивших у нее денежные средства в сумме 500 рублей и гамбургер.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили, что в пункт общественного питания ночью зашли трое молодых людей и девушка, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Компания приобрела спиртное и продукты питания. Выпив спиртосодержащие напитки, компания удалилась. Через некоторое время мужчины вернулись в буфет и один из них, подойдя к прилавку, начал требовать от продавца деньги, угрожая при этом разгромом и стрельбой. Конкретными действиями свои угрозы не подтверждал, на уговоры продавца не реагировал. В итоге подозреваемый заставил женщину отдать ему денежные средства в сумме 500 рублей, а также, уходя, он схватил с прилавка гамбургер.

Сотрудниками группы уголовного розыска ЛПП на станции Татарская по «горячим следам» за совершение данного преступления был установлен и задержан 27-летний житель города Татарска, который 11 раз привлекался к уголовной ответственности за преступления различных категорий, в том числе за кражи, грабежи, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Последний раз он привлекался к уголовной ответственности в 2019 году за кражу двух сумок у пассажирки на перроне станции Татарская и был осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). За совершение данного преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.