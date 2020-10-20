17 октября в отделение полиции «Усть-Таркское» Межмуниципального отдела МВД России «Татарский»поступила информация о факте браконьерства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 34-летнего жителя Омской области, подозреваемого в совершении незаконной охоты. Установлено, что мужчина накануне приехал в гости к товарищу и в ночь на 17 октября, используя автомобиль УАЗ-469 на территории охотничьего хозяйства, расположенного в 1,5 км от деревни Чичканка Усть-Тарского района, из своего нарезного карабина произвёл незаконный отстрел двух особей косули сибирской. Ущерб составил 80 тыс. руб. В ходе обыска по месту проживания его товарища были обнаружены разделанные туши косуль, автомобиль, карабин, патроны, топор, три ножа и другие предметы, имеющие отношение к незаконной охоте. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная охота». Получены признательные показания.