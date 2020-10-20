По оперативным данным на территории Татарского района на 20.10.2020:

Больных COVID - 139 человек.

За сутки выявлено больных COVID + 35.

Выздоровевших нарастающим итогом - 328 человек.





В Омской области за сутки поставлен очередной рекорд по приросту зараженных, 20 октября сообщает "Омскинформ". За последние сутки в Омской области было выявлено еще 173 зараженных коронавирусом, сообщил на пресс-конференции замглавы отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории омского Роспотребнадзора Юрий Пневский.

По его словам, среди новых пациентов 68 человек болели бессимптомно, 19 человек вдобавок к коронавирусу имели еще и ОРВИ. У 86 человек была пневмония, что оценивается как значительный рост.Это очередной рекордный показатель по суточному приросту заболевших. Таким образом, на сегодня общее число заражений коронавирусом в Омской области составило 13 тыс. 718.

19 октября в Омской области был выявлен 171 больной коронавирусом. Умерли за сутки четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались от инфекции 380 человек.