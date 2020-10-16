По оперативным данным на территории Татарского района на 16.10.2020 г.: больных COVID-19 - 100 человек, выздоровело нарастающим итогом - 315 человек. За сутки выявлено больных COVID-19 - 0.

По данным оперативного штаба на утро 16 октября в Новосибирской области выявлено 14 695 случаев коронавирусной инфекции (+129 за сутки), в том числе у 920 детей. 12 889 пациентов выздоровели (+92 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 53 года и 57 лет, и женщины в возрасте 47 лет, 51 год, 58 лет, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 519 человек.

В отделениях реанимации находятся 106 человек. На ИВЛ – 27 пациентов.

Госпитализирован 41 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 025.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 965 пациентов.