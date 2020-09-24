В Татарске в октябре 2020 года начнут свою работу православные богословские курсы. Записаться каждый желающий может в церковной лавке при храме Покрова Пресвятой Богородицы (телефон – 2-20-51). Лекции прочитают священники и преподаватели воскресных школ из различных приходов Каинской Епархии. Предварительно, занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 17:00 до 20:00 проводится еженедельно, в вечерние часы. Срок обучения – 1 год. По завершении изучения определенного предмета слушатели сдают зачет, а по окончании всего курса проводятся экзамены по всем предметам, на основании которых успешно прошедшим обучение будут выданы соответствующие свидетельства.