13 сентября в 18.40 в пос. Озеро Карачи Чановского района около дома по ул. Вокзальная, 1, водитель 19.01.2005 года рождения, водительского удостоверения не имеет, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Хонда Лого, ехал со стороны ул. Пролетарской в сторону ул. Вокзальной. В пути следования совершил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на препятствие - остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадал пассажир (девушка) 24.06.2004 г.р.